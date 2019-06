Campagna sicurezza per gli anziani – “Più sicuri insieme”

NewTuscia – TERNI – Confartigianato Imprese insieme all’Anap (Associazione Nazionale Pensionati Confartigianato) sostiene da sempre iniziative con finalità sociali.

Per questo Anap, Ministero dell’Interno e Forze dell’Ordine si sono impegnati su una campagna sicurezza contro le truffe agli anziani e non solo. Essere oggetto di una truffa o di una rapina per gli anziani ha effetti negativi anche sulla salute e determina l’isolamento degli stessi con effetti psicologici a volte devastanti.

Stamattina si è svolta la conferenza stampa, in occasione della quale si è presentata la giornata che si svolgerà a Terni, Lunedì 1 Luglio p.v. “PIU’ SICURI INSIEME”, per sensibilizzare i cittadini su questo importante tema. Sono intervenuti alla conferenza Mauro Franceschini Presidente Confartigianato Terni, Livio Del Tosto Presidente Anap Terni, Antonino Messineo Questore di Terni, Paolo De Biagi Prefetto della Provincia di Terni, i vertici della GdF, Carabinieri, Polizia e Polizia Postale.

L’iniziativa prevede l’istituzione di quattro punti di diffusione localizzati di fronte agli uffici postali (Piazza Soferino, via della Bardesca, via del Rivo, via Monterotondo) dove verrà distribuito del materiale informativo per facilitare la conoscenza di strumenti e azioni per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe, in particolare alle persone anziane.