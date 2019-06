Bomarzo, al via “Pafff Bum…ricordando Lucio e Patrizia canta Faber”

NewTuscia – BOMARZO – Tutto pronto per l’evento di venerdì sera “Pafff Bum…ricordando Lucio e Patrizia canta Faber”. A Bomarzo nella splendida cornice di Palazzo Orsini nel cuore del centro storico, i brani di due autori della canzone italiana si intrecceranno dando vita ad un concerto unico. Riccardo Ronsivalle e Massimiliano Pioppi si esibiranno in “Pafff Bum”, progetto dedicato a Lucio Dalla per riscoprire e ricordare la poesia dei suoi testi e dei suoi arrangiamenti. Patrizia Pascale, invece, andrà a reinterpretare Fabrizio De André, un’insolita ma straordinaria occasione, nella quale i testi del grande cantautore verranno narrati da una limpida e potente voce femminile, restituendo loro delle nuove sfumature. Ad accompagnarla al pianoforte Massimiliano Pioppi.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Arte & Benessere, realtà dinamica e importante presente ormai da oltre dieci anni nel piccolo borgo della Tuscia, ed è soltanto uno dei tanti appuntamenti dell’Estate Bomarzese.

Vi aspettiamo a Palazzo Orsini venerdì 28 giugno alle ore 21.30. Ingresso gratuito.

Info al nr. 3385091278