Bengasi Battisti: “Fermate i distacchi indiscriminati che sottraggono il diritto all’acqua”

Moratoria ai distacchi delle utenze idriche. Il distacco del servizio idrico alle famiglie e alle fasce sociali più deboli che risultano morose rappresenta una grave violazione al diritto umanitario. L’interruzione di acqua, il bene comune più comune di tutti e pertanto bene indispensabile per la vita, non costituisce per il cittadino una semplice privazione, ma una vera e propria umiliazione. Una simile azione mette a repentaglio la salute individuale e collettiva, senza distinzione alcuna. Si colpiscono così i più poveri e i più fragili che vivono nelle nostre comunità: nuclei familiari senza reddito, lavoratori in mobilità, malati, donne, bambini, anziani soli, emarginati. Non si può permettere questo scempio. In particolare, non si può permettere che, a fronte della erogazione di acqua non potabile per la presenza di arsenico e fluoruri, si pretenda il pagamento di un disservizio e, nei casi di morosità, si proceda poi con il distacco dell’utenza. Un atto, quest’ultimo, che, pur risultando legale, appare lontano dal buonsenso e soprattutto ingiusto. Quello che si chiede è una moratoria contro i distacchi delle utenze nei casi di morosità incolpevole, dovuta alle condizioni sociali ed economiche, e, a pari tempo, la garanzia di fornire ai cittadini il minimo garantito su base universale per la fruizione dei servizi giudicati essenziali per la sussistenza.