Terminati i lavori per la rotatoria di Gabelletta

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Sono stati completati i lavori per la sistemazione dell’area della nuova rotatoria in prossimità del centro commerciale Coop di Gabelletta. “In queste ultime ore si è provveduto alla predisposizione della segnaletica orizzontale – dice l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Enrico Melasecche – e dunque possiamo finalmente dire che anche quest’opera, attesa da anni, è finalmente completata e sarà consegnata ai cittadini il prossimo primo luglio con una breve cerimonia alle ore 11 aperta a tutti i cittadini”.

“Non è stato un intervento semplice da gestire – continua Melasecche – perché abbiamo dovuto sbrogliare molte questioni grazie al paziente lavoro dell’Ufficio pianificazione privata e convenzioni nell’ambito della Direzione Urbanistica”.

“Nell’ultimo anno, dopo l’insediamento della nostra giunta, abbiamo infatti portato avanti la lunga e laboriosa acquisizione delle aree, il rifacimento del progetto iniziale con la realizzazione, in sostanza, di due rotatorie collegate tra loro al posto di una, entrambe con cigli sormontabili, il rifacimento totale del muro dell’Enel, le piantumazioni di aceri, lecci e carpini, il nuovo sistema di irrigazione, la nuova illuminazione a led, le fognature, il percorso pedonale, lo spostamento delle fermate dei bus, il nuovo accesso in sicurezza per Le Fontane, gli attraversamenti pedonali e lo studio per le pendenze per far defluire le acque piovane. Ora finalmente possiamo dire di aver sistemato un altro degli snodi fondamentali per la viabilità cittadina, insieme a quello di viale Trento sul quale abbiamo da poco completato l’intervento”.

L’appuntamento per l’inaugurazione, alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, è dunque alle ore 11 di lunedì 1 luglio.