Da oggi pomeriggio sarà riaperta La Passeggiata

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Nel pomeriggio di oggi sarà riaperto ai cittadini il parco pubblico della Passeggiata. Il parco era stato chiuso a tutela della pubblica incolumità nei giorni scorsi a causa della caduta di un grande ramo di un cedro. “I tecnici – spiega l’assessore al verde pubblico Benedetta Salvati – hanno lavorato in questi giorni per verificare le condizioni di sicurezza e per cercare di salvaguardare al meglio il patrimonio arboreo della Passeggiata, evitando al tempo stesso rischi per i cittadini. I controlli stanno andando avanti in particolare su alcuni alberi che sono stati opportunamente transennati. I viali del parco sono comunque percorribili in sicurezza e siamo ben felici di restituire ai cittadini il parco, specie in un periodo caldo come questo”.