Centri per impiego, Aurigemma (FI): “Regione non valorizza lavoratori con esperienza”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Oggi sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione Lazio i vari concorsi per le assunzioni presso i centri per l’impiego. Leggendo, abbiamo appreso che le procedure saranno per soli esami, e non per titoli. In questo modo non vengono valorizzati coloro che in questi anni hanno già prestato servizio nei centri per l’impiego, maturando anche esperienza e professionalità in tale settore.

Invece, nelle altre regioni come la Toscana, a giorni uscirà il concorso e saranno tenuti in considerazione anche i titoli di servizio. Onestamente siamo meravigliati di tutto ciò, poiché sarebbe stato più opportuno, sempre con la massima trasparenza e nel rispetto delle regole, tutelare quei lavoratori che hanno già dimostrato competenze e capacità, in un ambito molto delicato. Ci auguriamo che l’Assessore competente in materia, visto anche il suo passato da ex sindacalista, possa ravvedersi di questa svista al fine di selezionare personale per loro meriti”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma