Al via i lavori per la messa in opera di una nuova caldaia alla Scuola Secondaria di I grado di Pescia Romana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. «Iniziati i lavori per l’installazione di una nuova caldaia per la Scuola Secondaria di I° grado di Pescia Romana». A dichiararlo il consigliere con delega all’edilizia scolastica Ornella Stefanelli.

«Con il decreto del 10 gennaio 2019 – aggiunge Stefanelli – sono stati attribuiti al comune di Montalto di Castro 70mila euro per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. D’accordo con il sindaco e la maggioranza abbiamo deciso l’acquisto e la messa in opera di una caldaia per il plesso della Scuola Secondaria di I° grado di Pescia Romana.

Abbiamo rispettato le tempistiche dettate dalla Regione Lazio – continua il consigliere Stefanelli – che aveva scadenza il 15 maggio 2019. L’intervento vedrà come tipologia dei lavori due interventi: lo scavo per mettere un cavidotto che dalla Scuola Secondaria arriva al bombolone dei plessi della scuola Primaria e dell’Infanzia e la realizzazione ex novo della centrale termica vera e propria».