Spettacolo Teatrale della Compagnia MOAI il 24 giugno a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – È programmato, in anteprima, per lunedì 24 giugno ore 10:00 lo spettacolo teatrale “La Madonna della Quercia” della Compagnia MOAI presso RSA Viterbo, viale Fiume 112, Viterbo.

Lo spettacolo racconta la nascita del culto della Madonna della Quercia: da una giovane quercia, in un campo assolato, alla bellissima cattedrale viterbese, in cui noi tutti siamo entrati. In questo nuovo spettacolo la Compagnia MOAI sperimenta per la prima vota la tecnica della “teatro delle ombre”: le parole del racconto si intrecceranno sapientemente con la musica e con le ombre proiettate dagli attori dietro un candido telo bianco.

Gli interpreti sono il sassofonista Silvio Chiarioni e gli attori amatoriali: Bruna Modica Ragusa, Carmela Martire, Daniela Del Pinco, Daniela Modica Ragusa, Franco Domenico Orlandi, Umberto Di Fusco. Alla regia Mario Michele Orlandi affiancato dalla scenografo Pino Mantuano.

La Compagnia MOAI è una giovane compagnia teatrale amatoria che ha come missione diffondere gratuitamente la pratica teatrale a chiunque voglia fare o vedere teatro.