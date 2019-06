Intervista a Filippo Rossi per inaugurazione di Caffeina Festival 2019: tanti libri e giornalismo

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nell’intervista concessa a chi scrive e al collega Gaetano Alaimo per la trasmissione Fatti e Commenti in onda da sabato su Teleorte, www.newtuscia.it e su www.teleorte.it , Filippo Rossi ci ha anticipato eventi principali e motivazioni di Caffeina 2019.

In sintesi Filippo Rossi”Non ci passa la voglia di portare in piazza la cultura, la discussione pubblica e la migliore intelligenza: è per questo che noi, a Caffeina Festival 2019, stiamo con Don Chisciotte. È infatti proprio in un’era contraddittoria, di grande dibattito e grande tensione sociale che bisogna fare un balzo in avanti, avere uno slancio generoso e impegnare il meglio delle proprie risorse : Caffeina Festival 2019 lo farà dal 22 al 30 giugno 2019 con un vastissimo programma fatto di grandi ospiti.”

Gli spazi medioevali di Viterbo diventeranno casa e capitale del dibattito del paese, fra notissimi giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, personalità impegnate nella politica, grandi autori. Il team di Fondazione Caffeina Cultura ha chiuso un programma da decine di grandi ospiti, che e’ iniziato con un’anticipazione sold out: il 18 giugno Roberto Saviano a Teatro Caffeina con “In mare non esistono taxi”.

Il lancio perfetto per una grande, polifonica e colorata manifestazione: “Caffeina e i suoi mondi sono tutti nati dalla ricerca di sfide eccezionali”, afferma Andrea Baffo, presidente di Fondazione Caffeina Cultura, e quella di Caffeina è ancora oggi una “eroica follia”, secondo Giorgio Nisini, direttore artistico del Festival.

“Per noi la strada è tracciata”, afferma ancora Baffo: “Perché Caffeina è un grande sogno che si alimenta dei sogni di tutti i sognatori. La città sarà viva. Ancora una volta”, pronta ad incamminarsi, spiega Filippo Rossi, direttore artistico di Fondazione Caffeina Cultura, sulla strada che può farci “accarezzare le stelle e costruire torri di avvistamento” anche in un’epoca di vento forte, che non è un ostacolo, ma energia: “Perché sdraiarsi a terra aspettando che tutto passi, aspettando che tutto torni come prima? Perché non si vogliono più costruire città? Perché siamo tutti così codardi? Perché rimaniamo dentro casa?”

E lo staff di Caffeina si è molto speso in queste settimane, lavorando con dedizione e costanza: questa una sintesi del programma di Caffeina 2019.

Fra i giornalisti ospiti arrivano Antonio Padellaro (22 giugno), Marco Travaglio (23 giugno), Alessandro Sallusti, David Parenzo e Diego Bianchi (24 giugno), Ezio Mauro (25 giugno), Corrado Formigli (26 giugno), Aldo Cazzullo (30 giugno): è il ciclo di “Lezioni di Democrazia”. Insieme a Radio Radicale, media partner del Festival e che Caffeina sostiene nella sua battaglia per continuare a trasmettere, arriva in piazza il tributo a Massimo Bordin, prima dell’evento di chiusura con Enrico Mentana (ancora il 30 giugno). Esponenti delle istituzioni animeranno le location del festival: appuntamento con Roberto Maroni (24 giugno), Monica Cirinnà e Gianluigi Paragone (25 giugno), Raffaele Cantone (il 26), Antonio Tajani e Massimiliano Smeriglio (27 giugno) e ancora Emma Bonino, Alessandro di Battista (entrambi attesi per il 28) e il medico di Lampedusa ed eurodeputato Pietro Bartolo (30 giugno).

Caffeina Festival rimane poi grande letteratura. Decine gli autori attesi: Giampiero Mughini sarà dei nostri il 22 giugno e il poeta Davide Rondoni in occasione dei 200 anni de “L’infinito” celebrerà Giacomo Leopardi il 23 giugno; sempre domenica 23 l’appuntamento con la storia di Fiume raccontata da Giordano Bruno Guerri e con Francesco Filippi in “Mussolini ha fatto anche cose buone – Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” . Luca di Bartolomei arriva domenica 23 giugno alle ore 19.30 in piazza del Plebiscito, “come anche Nicola Biondo, giornalista, già capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle alla Camera e autore di “Supernova”

; editorialista del Corriere della Sera, anche Ernesto Galli della Loggia arriva il 24 giugno, come Federica Angeli, la giornalista sotto scorta per aver sfidato le famiglie criminali del litorale romano. Il 26 giugno arriva Marcello Veneziani, il 27 giugno Giancarlo de Cataldo, oltre a Carlo Bonini che si concentrerà sul caso di Stefano Cucchi; Giuseppe Antonelli, grande linguisti italiano, terrà una lectio magistralis venerdì 28 giugno, pochi minuti dopo l’appuntamento con Darwin Pastorin. Tre grandi ospiti nella giornata del 29: il fumettista Vauro Senesi, l’attrice e autrice Chiara Francini, e lo psicologo Paolo Crepet. Il 30 giugno, per la giornata conclusiva, saranno con noi Simona Sparaco e Massimo Gramellini.

Non mancano le rassegne, quasi dei festival nel festival. Il 22 giugno ospiteremo un tributo a Massimo Troisi con Matilde Hochkofler mentre pochi minuti dopo Dario Salvatori e Mauro Gliori ci proporranno il loro viaggio nel Festival di Sanremo. Arrivano a Viterbo anche Billy Costacurta e Marco Cattaneo il 28 giugno, pochi minuti prima della serata Il trono di spade con Giancarlo de Cataldo, Loredana Lipperini e Flavia Perina. Caffeina 2019 quest’anno include e sostiene poi Ombre, la rassegna sul mondo del noir di casa a Viterbo da anni: decine di incontri e presentazioni con autori e specialisti del noir, intellettuali e saggisti fra cui Vittorio Sgarbi, Loriano Macchiavelli, Gabriella Genisi, Giancarlo de Cataldo, Marino Bartoletti, oltre ad esponenti delle forze dell’ordine e alla collaborazione con la Polizia di Stato. Tornano poi gli appuntamenti per i più piccini di Senza Caffeina che vedranno giochi, spettacoli, burattini e l’evento con la giornalista Ritanna Armeni che con Eleonora Mancini proporranno “Marina”, la storia per bambini di una straordinaria navigatrice e pilota. Pronta anche la Piazza degli Osti a San Carluccio, coordinata da Felice Arletti che ci aiuterà a scoprire la Tuscia tramite le eccellenze del suo food.

Solo alcuni degli appuntamenti di un incredibile Festival che giunge alla sua tredicesima edizione.

Come vivere Caffeina 2019

Il biglietto di accesso alle arene Caffeina è giornaliero, costa € 4,00 e consente di partecipare a tutti gli eventi nel corso dello stesso giorno. Il biglietto dà diritto ad accedere a tutte le aree eventi fino a esaurimento posti. I posti a sedere sono limitati. Ogni giorno saranno in vendita esclusivamente i biglietti riferiti al giorno stesso. I biglietti non potranno essere rimborsati.

I biglietti possono essere acquistati nei seguenti punti vendita:

Teatro Libreria Bistrot Caffeina, Via Cavour, 9 – Viterbo, Aperto per tutta la durata del festival dalle 9.00 alle 23.00;

Biglietterie Piazza del Plebiscito e Piazza San Lorenzo, aperte per tutta la durata del festival dalle ore 17.30 alle ore 23.00

Biglietteria Senza Caffeina piazza San Carluccio, aperta esclusivamente nelle ore di svolgimento degli eventi del Cortile San Carluccio