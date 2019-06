Emiliano Giandomenico nuovo tecnico della VBC

Colpo della compagine di Alberta Conti che si assicura le prestazioni di un veterano della pallavolo degli alti livelli per la guida della serie B2 Femminile

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Emiliano Giandomenico è il nuovo tecnico della VBC. L’allenatore viterbese, negli ultimi anni sempre su panchine di serie A2 e B1, guiderà la neo promossa compagine di Alberta Conti in serie B2 femminile.

Il 44enne coach, cresciuto nella Pallavolo Civita Castellana, ha poi proseguito il suo percorso nel Casal de Pazzi Roma (Volleyrò) dove resta per 7 anni. Di li l’approdo al Formello Fidia con la promozione diretta in Serie A2. Inizia poi a girare tutto il sud Italia, Mercato San Severino in B1 e A2, Pontecagnano in A2, Corato B1, Volalto Caserta A2. Successivamente tre anni a Maglie in B1 per arrivare all’ultima stagione di B1 ad Arzano.

Giandomenico prende il posto di Francesco Gori, al quale la società non solo ha rinnovato i ringraziamenti per la splendida cavalcata della passata stagione terminata con il primo posto nel girone, ma gli anche rinnovato la fiducia affidandogli un nuovo progetto sportivo con la serie D.

“Siamo lieti di annunciare Emiliano Giandomenico quale nuovo responsabile della prima squadra – afferma la dirigente Alberta Conti, una delle protagoniste della vittoria nel campionato appena concluso -. Abbiamo virato su di lui in quanto è un coach esperto, ci offre tutte le garanzie del caso e poi è un viterbese, è uno del nostro territorio, cosa questa non da trascurare affatto vista la nostra politica di valorizzazione delle risorse locali. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro in questa nuova e stimolante avventura nel campionato nazionale. A nome della VBC – conclude la Conti – gli auguriamo buon lavoro”.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova sfida – queste le prime parole del neo tecnico VBC – dove cercherò di dare il mio contributo per la crescita delle tante giovani che appartengono al mondo della VBC. Dopo tanti anni in giro per l’Italia questo progetto stimolante rappresenta un valido motivo per riavvicinarmi a casa. Ringrazio tutta la società per la fiducia accordata”

VBC VITERBO