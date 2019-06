“Compravendita tra titolarità e urbanistica”, convegno-dibattito a Viterbo

Martedì 25 giugno, nell’ambito di Caffeina, un incontro promosso da FIAIP in collaborazione con ANCE

NewTuscia – VITERBO – Martedì 25 giugno 2019 a Viterbo, nell’ambito di Caffeina Festival, è in programma il convegno “Compravendita tra titolarità e urbanistica. Vendere e acquistare con sicurezza e certezza”.

L’incontro, che si terrà alle ore 20.30 in Piazza del Plebiscito, è organizzato dal collegio interprovinciale Viterbo-Rieti della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo, il Collegio dei Geometri di Viterbo e l’ANCE Viterbo (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Un dibattito che nasce dalla necessità di sollecitare i tecnici sull’importanza delle verifiche urbanistiche, sin dal momento in cui si mette in vendita un immobile, fino ad arrivare alla dichiarazione di Regolarità Urbanistica e Catastale da allegare all’atto notarile definitivo, per garantire tutte le parti coinvolte nella compravendita immobiliare.

Partecipano al dibattito Marco Fiorentini (presidente FIAIP Viterbo-Rieti), Nicola Marcucci (presidente Ordine degli Ingegneri Viterbo), Gianluca Fociani (presidente Collegio dei Geometri Viterbo), Lauretta Casadei (consigliera Cassa Nazionale Notariato). Per l’occasione sarà inoltre presentato il nuovo percorso di formazione UNAFIAIP.