Colpo al centro: Mario Ferraro nuovo centrale biancoazzurro

NewTuscia – TUSCANIA – Specializzato in promozioni, ben 5 nella sua carriera, le ultime due a Castellana Grotte dove in tre anni è passato dalla Serie B1 alla Superlega consacrandolo tra i migliori giocatori del suo ruolo. Lo scorso anno ha vestito la maglia dei Lupi Santa Croce, Mario Ferraro è il nuovo centrale della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania targata Paolo Tofoli. Lo stesso Paolo, lo ha già avuto nella sua esperienza siciliana a Brolo, sempre in Serie A2.

Grande “muratore” con ottime percentuali in attacco, classe 1987 per 199 cm di altezza, Mario è dotato anche di una battuta insidiosa.

La domanda è d’obbligo: perché Tuscania?

“Ho scelto Tuscania perché mi ha convinto il progetto. Mi hanno parlato molto bene di questa società come di un ambiente positivo e stimolante. E poi tornerò a lavorare con un allenatore che stimo molto come Paolo Tofoli”.

Nelle passate stagioni sei stato protagonista delle promozioni di Castellana Grotte. E Tuscania punta a risalire subito in A2 …

“Ci aspetta un campionato tosto, dovremo lavorare giorno dopo giorno, divertendoci, ma con umiltà e sacrificio, così da toglierci tante belle soddisfazioni come mi è capitato negli anni passati”.

Hai incontrato la tua nuova squadra tre anni fa. Che idea ti sei fatto dell’ambiente e, soprattutto, della sua tifoseria?

“Sì, ho incontrato il Tuscania da avversario. La scelta di venire quest’anno è stata presa tenendo in considerazione anche quello che mi ha trasmesso la società e la tifoseria in quelle occasioni. È un ambiente molto familiare e positivo e senza dubbio la Bolgia trasmette una grande forza e un grande amore per la pallavolo. Non vedo l’ora di conoscere tutti e iniziare questa nuova avventura insieme”.

Carriera

2018/2019 A2 Kemas Lamipel Santa Croce

2017/2018 A1 Bcc Castellana Grotte

2016/2017 A2 BCC Castellana Grotte

2015/2016 B1 BCC-NEP Castellana Grotte (BA)

2014/2015 B1 Civita Castellana (VT)

2013/2014 B1 Olimpia Sant’Antioco (CA)

2012/2013 A2 Elettrosud Brolo

2011/2012 B1 Pallavolo Foggia

2010/2011 B1 Virtus Potenza

2009/2010 B1 Volley Reggio Calabria

2008/2009 A2 Esse-ti Carilo Loreto

2007/2008 A2 Mare&Volley Forlì dal 17/1/2008

2007/2008 B1 San Felice Nicosia (EN)

2006/2007 B2 Diavoli Rossi Nicosia (EN)

2004/2006 B1 Diavoli Rossi Nicosia (EN)

Palmares

2017 Vittoria Campionato A2

2016 Vittoria Campionato B1

2015 Vittoria Campionato B1

2009 Vittoria Campionato A2

2008 Vittoria Campionato A2