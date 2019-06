Andreani (M5S): “Giulivi non si dimentichi che i consigli comunali devono essere convocati in orari serali per garantire la massima partecipazione”

NewTuscia – Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo. Appena due anni fa è stata approvata in consiglio comunale la proposta del M5S di Tarquinia per convocare i consigli comunali in orari serali: una nostra battaglia storica per permettere una più ampia partecipazione della cittadinanza alle assise del consiglio comunale, l’organo politico-amministrativo più importante per la nostra città.

Dopo dieci anni di amministrazione PD, dove i consigli comunali venivano convocati la mattina presto, davanti ad un sala pressoché vuota, il M5S è riuscito a far ritornare i cittadini nella sala consiliare, grazie anche ad una petizione da noi lanciata che ha raccolto più di 700 firme, che è stata successivamente proposta ed accolta con Delibera di Consiglio n.33 del 13.07.2017, votata all’unanimità e attualmente vigente.

Siamo certi, quindi, che la nuova amministrazione Giulivi rispetterà la volontà già espressa dal consiglio comunale e da molti Tarquiniesi, convocando i prossimi consigli comunali in orari serali, permettendo così la massima partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.

Andrea Andreani – Consigliere comunale M5S Tarquinia