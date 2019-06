“Urban Trail Città di Capranica” gara podistica nel panorama della Tuscia

NewTuscia – CAPRANICA – Riceviamo e pubblichiamo.Finalmente ci siamo!

Sabato 22 giugno alle ore 18:30 prenderà il via la prima edizione della “Urban Trail Città di Capranica”, una nuova gara podistica nel panorama della Tuscia.

La competizione si svolgerà nell’ambito della manifestazione E-SpoTiAmo – Moving in the Night, la notte bianca dello sport, voluta ed organizzata dall’amministrazione comunale della Città di Capranica.

La gara podistica si snoderà per 10 km lungo un percorso misto di strade asfaltate e sterrate, con una suggestiva risalita del centro storico del paese, per poi arrivare al parco del “Boschetto”, spazio verde recentemente riqualificato, dedicato al fitness e al gioco che, per l’occasione, si trasformerà in un villaggio dello sport.

Le preiscrizioni alla gara podistica termineranno venerdì 21 giugno, ma sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara presso la zona di partenza, situata in Via Zuccari, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Capranica.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme a voi una giornata dedicata allo sport!