Raid degli Etruschi, interruzione momentanea del traffico nel centro storico

NewTuscia – VITERBO – Per consentire il regolare svolgimento dell’evento Raid degli Etruschi, in programma dal 21 al 23 giugno in alcune vie e piazze del centro storico, sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti la circolazione veicolare. Pertanto, in occasione del passaggio delle storiche vetture si verificherà l’interruzione del traffico.

Nello specifico: dalle ore 10 del 21 giugno in piazza dei Caduti, piazzale Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via e Porta Faul. Dalle ore 17 dello stesso 21 giugno a Porta Romana, via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti. Sabato 22 giugno, dalle ore 10, interruzione del traffico su piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi e via f.lli Rosselli (ord. n. 296/2019, polizia locale).