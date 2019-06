Peppino Agostino LIVE in Concerto a Ladispoli

NewTuscia – LADISPOLI – E’ con onore immenso che annunciamo questo evento. Peppino d’Agostino è un artista straordinario, uno dei piu’ grandi chitarristi fingerstyle del mondo. Una storia bellissima di amore per la musica e di caparbietà la sua, di un ragazzo emigrato dalla Sicilia a Torino e poi partito per il grande sogno americano: suonare con i grandi. Non solo ce l’ha fatta, ma oggi sono i grandi a suonare con lui.

Nel 2008 il suo Album Every Step of the Way viene nominato uno dei CD di chitarra acustica di tutti i tempi; si è esibito in oltre 30 paesi nel mondo e ha suonato con mostri sacri come Tommy Emmanuel, Leo Kottke, Martin Taylor, Sergio Assad, David Tanenbaum e tanti altri. 17 album in carriera, tra cui uno con Stef Burns (Stammi Vicino di Vasco Rossi è stata composta da Peppino e Stef, lo sapevate ?) e uno in uscita la settimana prossima con Corrado Rustici (“For the Beauty of this wicked World”). E in mezzo una carriera emozionante, che lo ha portato ad essere definito un gigante della chitarra acustica. E lo è davvero.

E’ un privilegio averlo in Italia. E straordinariamente, di esibirsi per noi.

Non perdete l’occasione di ascoltarlo e di vederlo muoversi sulle corde – a cui riesce a chiedere qualunque cosa – E’ insieme meraviglioso e stupefacente. Una bella persona e un artista unico.

Venite ad ascoltarlo e a conoscerlo.

Vi aspettiamo.

Per informazioni marina.sonzini@gmail.com 334.9310119