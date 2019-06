“Moda & Spettacolo per la vita”, a Ponsacco (Pisa) bellezze in passerella (Foto e tutta la serata in 9 video)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – PONSACCO (PISA) – Tutto esaurito per la prima edizione di “Moda & Spettacolo per la vita”. La kermesse, ideata da Anastacia Fashion agency (scuola di portamento e b on ton) di Sarajò Mariotti, ha avuto il patrocinio del Comune di Ponsacco e la collaborazione di Anpas Ponsacco.

Hanno presentato Leo Gherarducci e Marcia Sedoc con la direzione artistica e styling di Sarajò Mariotti, regia e coreografia di Sonia Paoli.

Eravamo presenti anche come NewTuscia.it e Gold Tv Tuscia ospiti della manifestazione con il sottoscritto e Marcia Sedoc.

Nel corso della serata si sono esibiti Alessandra Giuntini di Professione Danza, Serena Rigacci (cantante professionista) e Gabriela Bancila (Soprano lirico internazionale).

Di assoluto rilievo le modelle ed i modelli che hanno sfilato sulla passerella di piazza della Repubblica di Ponsacco, scelti accuratamente da Sarajò Mariotti per le varie uscite che si sono succedute: abiti da cerimonia, eleganti, sposa, costume e casual. Sono venuti da tutta Italia per esprimere al meglio la moda e lo spettacolo made in Italy.

L’aspetto beneficenza è stato il protagonista di questa prima edizione di “Moda & Spettacolo per la vita”: l’ingresso all’evento, infatti, era ad offerta libera in favore della Pubblica Assistenza Onlus di Ponsacco.

Oltre due ore e mezza di sfilate e spettacolo hanno attirato tanto pubblico: in prima fila c’era la giovane e brillante sindaca di Ponsacco Francesca Brogi, rincofermata al ballottaggio poche settimane fa alla guida del Comune del Pisano.