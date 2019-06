Ludovica Salcini neoassessore della Lega a Viterbo: “Grazie al sindaco Arena e al senatore Fusco”

NewTuscia – VITERBO – “Trascorso un anno da consigliere capogruppo Lega al Comune di Viterbo, ho appena firmato l’assegnazione delle deleghe come assessore all’agricoltura, servizi in formatici e politiche per l’innovazione tecnologica, finanziamenti comunitari e affari generali e amministrativi. Un grazie al sindaco Giovanni Maria Arena, onorata di far parte della sua squadra in giunta, un grazie particolare al senatore Umberto Fusco per la stima, la fiducia e la serietà avuta da sempre nei miei confronti! Ancora grazie a tutti i consiglieri del gruppo Lega al Comune di Viterbo che mi hanno sempre supportato e sopportato, a tutti gli amici della Lega e grazie alla mia splendida famiglia!”.

Così Ludovica Salcini, appena nominata assessore al Comune di Viterbo.