“A cena con Unindustria” incontro tra mondo produttivo, istituzioni e università

NewTusca – ROMA – Saranno oltre 1000 gli ospiti che questa sera parteciperanno all’appuntamento annuale della cena di Unindustria presso La Nuvola di Fuksas all’Eur.

Come da tradizione, anche la cena di quest’anno vedrà la partecipazione di un’ampissima rappresentanza del gotha dell’economia nazionale e regionale, molti top manager italiani ed esponenti della business community, insieme ad una ampia rappresentanza del mondo politico nazionale, regionale e comunale, sindacale ed accademico.

A fare gli onori di casa il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello affiancato da tutto il Consiglio di Presidenza dell’Associazione che vedrà anche la partecipazione dei Past President di Unindustria Luigi Abete e Maurizio Stirpe.

Il mondo imprenditoriale sarà rappresentato dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e dai suoi Vice Stefan Pan, Giovanni Brugnoli e Alessio Rossi. Inoltre, saranno presenti tra gli altri anche il Presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, il Presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli, il Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli Vito Grassi ed il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Sarà presente anche Innocenzo Cipolletta Presidente di Assonime. Il Governo sarà rappresentato dal Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon.

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, accompagnato dal suo Vice Daniele Leodori e da molti Assessori della sua Giunta parteciperà alla cena. Roma Capitale sarà rappresentata dal Vice Sindaco Luca Bergamo insieme a numerosi Assessori della Giunta di Virginia Raggi.

Saranno inoltre presenti tutti i Segretari Generali dei Sindacati di Roma e del Lazio, rispettivamente, Michele Azzola (CGIL), Paolo Terrinoni (CISL), Alberto Civica (UIL) e Armando Valiani (UGL), insieme ai Presidenti di tutte le Associazioni imprenditoriali di Roma e del Lazio, al Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, al mondo universitario con i Rettori delle principali Università pubbliche e private della Regione. La serata vedrà anche un riconoscimento ad una prestigiosissima istituzione della nostra città, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza del nostro sistema sanitario apprezzata a livello mondiale con un intervento della sua Presidente Mariella Enoc.

La cena darà inoltre uno spazio molto significativo al Club della Creatività di Unindustria, voluto fortemente dal Presidente Filippo Tortoriello e realizzato da Stefano Dominella Presidente della Sezione Moda e nato per affiancare e sostenere la crescita imprenditoriale dei tanti giovani designer dell’Industria Creativa. Il Giappone sarà protagonista della Cena attraverso una suggestiva sfilata che trasformerà la Nuvola dell’archistar Massimiliano Fuksas in un bosco di ciliegi in fiore attraverso le creazioni, ispirate al kimono, dei 10 giovani designer del Club della creatività. Tutor d’eccezione sarà Guillermo Mariotto direttore creativo della couture di Gattinoni che presenterà ad hoc due creazioni ispirate al Sol Levante. 20 modelle provenienti da ogni parte del mondo, indosseranno spettacolari creazioni sculture omaggio alla cultura nipponica. Anche l’allestimento, con Ikebana su ogni tavolo ed il menù della cena saranno caratterizzati da un perfetto connubio tra atmosfere giapponesi e tipicità dei prodotti regionali.