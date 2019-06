Altro fine settimana intenso per le Tusciadi

NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato a Ronciglione, presso la struttura dell’Inside Wellness della Professoressa Rosanna Ripamonti e con la collaborazione della Gymnica Viterbo delle Professoresse Ilaria Boni e Alessandra Giannisi si è svolta una gara di Ginnastica Artistica come da programma.

Ottimo l’afflusso degli atleti iscritti che si è aggirato intorno alle 50 presenze.

Alla fine della mattinata di gare ecco i risultati definitivi:

Cat. Under 8:

1° Classificato Modanesi Alice

2° Classificato Balzani Ginevra

3° Classificato Trana Miriam

3° Classificato Bianchini Ginevra

Cat. A1 LA

1° Classificato Cristofori Stella

2° Classificato Stella Zoe

3° Classificato Esposito Ginevra

3° Classificato De Lei Thaisse

Cat. J1LB

1° Classificato Iozzoli Sara

2° Classificato Panfili Ginevra

Cat. J1LC

1° Classificato Russo Sofia

2° Classificato Porta Sofia

3° Classificato Carletti Noemi

3° Classificato Pagani Cecilia

Cat. J2LC

1° Classificato Ciucciarelli Martina

2° Classificato Ciapetti Martina

Cat. A1 LB3

1° Classificato Cordeschi Alessia

2° Classificato Ricci Paola

3° Classificato Contaldo Ginevra

3° Classificato Massa Graziella

Cat. J1LB3

1° Classificato Salta Nicole

2° Classificato Sensi Ilaria

Cat. Allievi Gam

1° Classificato Tisbo Tommaso

2° Classificato Stavagna Gianmarco

3° Classificato Iozzoli Luca

Cat. Under 8 Gam

1° Classificato Vincenzi Daniele

Cat. J Gam

1° Classificato Chiaruccia Samuel

Cat A LC

1° Classificato Balzerano Claudia

2° Classificato Prosperi Ginevra

3° Classificato Lanata Vrinde

Si è avuta anche un’esibizione di Ginnaste Gold ospiti della manifestazione e quindi, un ringraziamento a: Agostinelli Francesca e Vincenzi Chiara.

Domenica è stata la volta del Tennis ospitato nel meraviglioso circolo T.C. Viterbo.

Al torneo di tennis hanno partecipato più di venti giocatori che si sono dati battaglia sotto un sole cocente che ha fatto faticare le fatidiche sette camice nel vero senso della parola e comunque verso sera si è svolta la finale tra Albanesi e Butti dove quest’ultimo si è aggiudicato la medaglia d’oro del tennis delle Tusciadi, le medaglie di bronzo pari merito sono andate a Zaino e Di Nardo.

Ottima l’organizzazione del Maestro Massimiliano Affinita che ha dimostrato la capacità e serietà che lo ha contraddistinto per tutta la sua carriera.

Da domenica inizia la settimana clou con almeno un evento al giorno, già domenica avremo tre manifestazioni: la prima dalle ore 8:00 presso le piste di ruzzolone di Soriano nel Cimino assisteremo ad una gara di Ruzzolone, dalle 9:00 in Piazza Unità d’Italia sarà la volta del Karate con l’organizzazione del Maestro Sergio Valeri con la sua associazione Velta Karate, alle 10:00 inizierà a Grotte S. Stefano una gara di Attacchi (equitazione con carrozza).

Quindi, ce né per tutti gusti per chi non preferirà una giornata di mare.