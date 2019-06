Aiac Viterbo, torna il Premio Etrusco

NewTuscia – VITERBO – La tradizionale kermesse di fine stagione dedicata al movimento allenatori della nostra provincia organizzata dall’AIAC gruppo di Viterbo, giunta quest’anno alla sua 37 edizione. L’appuntamento è per lunedì 24 giugno a partire dalle ore 17,30 nella splendida location dell’exclusive resort “Alla corte delle terme”. A presentare la serata sarà Alessio Fratini, direttore del rinomato portale web Calciodellatuscia coadiuvato da Fabrizio Ercolani del Corriere di Viterbo.

L’ambito efebo bronzeo denominato ” Ombra della Sera” sarà consegnato agli allenatori che hanno vinto i campionati di loro competenza e contestualmente verranno assegnati due premi alla carriera. Ad impreziosire la serata tre ospiti d’eccezione Massimiliano Farris, allenatore in seconda della S.S. Lazio, Guido Nanni per sei stagioni preparatore della A.S. Roma e Renzo Ulivieri, Presidente Nazionale A.I.A.C. E Direttore Scuola Allenatori. Ciascuno relazionerà su alcuni temi di grande rilevanza del calcio moderno. Parteciperanno anche Sergio Roticiani, Presidente A.I.A.C Lazio, Mauro Lucarini, Direttore Generale A.S. Perugia Calcio e Sergio Pollastrelli, Senatore della Repubblica Italiana e Presidente della Società Barco Murialdina.

“Sarà una grande giornata di sport con tantissimi ospiti che impreziosiranno la serata. – afferma Otello Settimi, Presidente del Gruppo A.I.A.C. Viterbo- Per il nostro gruppo è un onore organizzare per la 37 volta il Premio etrusco che è divenuta una delle manifestazioni sportive più attese della provincia. Proprio per questo è mia premura ringraziare le istituzioni e tutti gli sponsor che permettono la realizzazione della rassegna”. Al termine della premiazione buffet per tutti i partecipanti.

L’ELENCO DEI PREMIATI

Mister Francesco Fraticello – Under 14 Provinciali Leoni1908

Mister Marco Cerquetella – Under 15 Provinciali– Fulgur Tuscania

Mister Oscar Felci – Under 19 Provinciali– Fulgur Tuscania

Mister Fernando Parmigiani- 2° categ. Girone A – Tarquinia Calcio

Mister Giorgio Alessandrini -2° categ. Girone A – Sorianese

Mister David De Paolis – 1° categ. Girone A -Latera

Mister Stefano Del Canuto – promozione girone A – Corneto Tarquinia

Mister Gaetano Petrarca – 2° categ. Girone D Umbria- Ortana

Mister Daniele Antolovic – 2° categ. Girone G Toscana- U.S.S. Sorano

Mister Gianluca Cervigni – Calcio a 5 – A.S.D. Carbognano

Mister Maurizio Mozzicarelli – Coppa Lazio Prov.le di 3° categ- Corchiano

VITERBESE CASTRENSE – Coppa Italia Lega Pro

PREMIO ALLA CARRIERA

Mister Franco Adolini

Mister Gian Piero Buffetti

Aiac Viterbo