Un network per “l’agricoltura multifunzionale”, il convegno in programma il 25 giugno a Roma

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – La definizione “agricoltura multifunzionale” identifica tutte quelle realtà che alla produzione agricola uniscono la prestazione di servizi utili alla società: agriturismo e turismo rurale, educazione alimentare e ambientale, vendita in filiera corta, servizi ambientali e attività sociali.

Soprattutto negli ultimi anni, la multifunzionalità è divenuta un fattore caratterizzante della nostra agricoltura, tanto per il gradimento dei consumatori, quanto per la quantità di aziende coinvolte, fino a distinguersi come strumento di grande utilità anche per la valorizzazione dei territori rurali.

Consapevoli dell’importanza del tema, l’Assessorato all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio e Arsial promuovono una giornata di studio dedicata alla multifunzionalità agricola, dal titolo “Progettare lo sviluppo. Un network per l’agricoltura multifunzionale”, in programma a Roma il prossimo 25 di giugno, nella splendida cornice del complesso della Ex Cartiera Latina di Via Appia Antica 42.

La giornata, alla quale prenderanno parte numerosi soggetti istituzionali, è dedicata allo scambio e alla circolazione di esperienze, con l’intento di approfondire modelli aziendali, buone pratiche di governance e strumenti a supporto delle imprese, messi in campo dai servizi agricoli delle diverse regioni. L’evento, gratuito e aperto a ogni tipo di pubblico, è rivolto soprattutto a imprese, tecnici, ordini e organizzazioni professionali, scuole, università, enti di ricerca, Comuni, agenzie regionali ed enti di sviluppo, Gal, associazioni di consumatori, attori del settore turistico, operatori ambientali e dei servizi di welfare.

La partecipazione dà diritto, tra l’altro, a 0,625 crediti formativi professionali per gli iscritti all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Per iscrizioni: progettarelosviluppo.eventbrite.it