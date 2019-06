Terni. Chiusura della Passeggiata, chiesto parere tecnico

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Nella giornata di ieri è stato chiuso in emergenza il parco cittadino La Passeggiata a causa del rischio caduta di parte di un albero di cedro del Libano colpito da un fulmine che si trova vicino all’area giochi.

“Si tratta di albero monumentale dal quale si è staccato un grosso ramo centrale – afferma l’assessore con delega al verde pubblico e alla tutela del territorio Benedetta Salvati – e l’Amministrazione comunale si riserva di fare tutti gli approfondimenti necessari. Questa mattina abbiamo interessato anche il Ministero delle politiche agricole e forestali per un parere tecnico. Intanto abbiamo disposto la chiusura dell’area fino a venerdì 21 giugno. Il nostro obiettivo ora è di intervenire puntualmente per la messa in sicurezza degli alberi e procedere successivamente ad interventi più strutturali”.