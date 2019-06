Terni. Cedole librarie 2018/2019: “Mantenuto l’impegno”

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Tutti gli atti di liquidazione per i librai che avevano diritto di ricevere il corrispettivo per le cedole librarie relative all’anno scolastico 2018/2019, sono stati evasi e i librai sono stati dunque pagati. Lo rende noto la direzione servizi scolastici del Comune di Terni.

“Per quel che ci riguarda – dice l’assessore alla scuola Valeria Alessandrini – noi abbiamo dunque mantenuto fede agli impegni presi nell’estate scorsa, subito dopo l’insediamento della nostra Amministrazione e abbiamo lavorato per riportare la situazione alla normalità, riuscendoci con il supporto dei nostri uffici. Relativamente al pregresso, la liquidazione delle cedole librarie segue la procedura di tutti gli altri debiti della passata Amministrazione, rientranti nella massa passiva dell’Ente, procedura gestita dall’OSL – Organo straordinario di liquidazione – conformemente alle norme relative al dissesto finanziario”.

“È l’ennesima riprova della serietà di questa Amministrazione e dell’assessorato che rappresento – continua Valeria Alessandrini – nel mantenere la parola data e onorare le promesse fatte. Riteniamo il diritto allo studio inalienabile e faremo sempre il possibile affinché non manchino mai i libri di scuola sui banchi di ogni studente. Per questo invitiamo le parti coinvolte ad una sempre più proficua collaborazione, evitando, se possibile, strumentalizzazioni politiche che in questo momento non giovano a nessuno”.