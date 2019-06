Soriano, muore un altro giovane schiacciato dal trattore

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Nelle località Sorgente Acqua Spase, una zona boscosa, questa mattina intorno alle 11.00 i vigili del fuoco di Viterbo sono stati chiamati per soccorrere una persona rimasta intrappolata sotto il proprio trattore. Non c’è stato niente da fare per il guidatore, un ragazzo residente a Vetralla di circa 30 anni.

Sul posto anche i carabinieri di Soriano e Vitorchiano oltre al 118. Il trattore prima di rovesciarsi stava percorrendo un tragitto all’interno di un bosco in forte pendenza.