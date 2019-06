San Venanzo, studenti di Francia, Grecia, Romania e Portogallo per chiusura “European Education Fostering Ecotourism”

NewTuscia – SAN VENANZO – Si chiude oggi a San Venanzo il progetto Ue “European Eudcation Fostering Ecotourism”, dedicato allo sviluppo dell’ecoturismo. Al centro congressi La Serra alle 16 e 30 si terrà la conferenza “Ecoturismo e sviluppo del territorio” che rappresenta la conclusione del progetto finanziato dal programma europeo Erasmus+, patrocinato dal Comune di San Venanzo e coordinato dall’associazione Travelogue, in collaborazione con l’istituto comprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano i cui studenti saranno presenti all’iniziativa.

All’iniziativa, cui parteciperanno gli studenti dei Paesi Ue partners del progetto provenienti da Francia, Grecia, Portogallo, Romania, ci saranno anche il sindaco Marsilio Marinelli e la prof.ssa Paola De Salvo per il dipartimento di Scienze politiche dell’università degli studi di Perugia. Durante la conferenza saranno illustrate le attività realizzate per la promozione dell’educazione ambientale e lo sviluppo dell’ecoturismo e sarà presentato il Manuale per la promozione dell’Ecoturismo, contenente strategie di marketing di settore e la raccolta di buone pratiche.