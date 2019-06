Registro nazionale delle imprese storiche: riaperti i termini di iscrizione

NewTuscia – VITERBO – Sono riaperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

Il Registro nazionale delle imprese storiche è uno strumento che raccoglie le imprese ultracentenarie e ne testimonia le trasformazioni e i caratteri più profondi spesso radicati nell’identità nazionale e territoriale, ma anche la capacità di coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità.

Nella provincia di Viterbo sono 11 le imprese iscritte a questo speciale registro di longevità imprenditoriale, di seguito elencate in ordine di anzianità: Massimo Cimichella (1860), allevamento ovini e avicolo; Gentili (1863), costruzioni e restauri; Fratelli Sorrini (1870) commercio al minuto di articoli di ottica e relativi accessori; Orsolini Amedeo (1880), prodotti edilizia; Gambacorta Ernesto (1885), ferramenta; Antica legatoria Vialli (1891), rilegatura libri in pelle; Siderarte (1896), commercio ferro e prodotti siderurgici; Ceccarini (1900), falegnameria; Boccolini Arredamenti (1901), produzione e commercio mobili; Officine Brugiotti (1906), metalmeccanica, costruzioni di attrezzi agricoli e capannoni; Biscetti G., Albergo e ristorante (1910).

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2018 (ovvero, l’attività deve esistere almeno dal 1918).

Le imprese della Tuscia interessate sono invitate a presentare la loro candidatura alla Camera di Commercio di Viterbo entro il 31 luglio 2019 utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.vt.camcom.it

Per ulteriori informazioni, consultare l’avviso di riapertura delle iscrizioni e il Regolamento: Segreteria generale, tel. 0761.234457 – 0761.234424, segreteria.generale@vt.camcom.it