Agenda attività estive: “Uno strumento utile per orientarsi”

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – “E’ a disposizione delle famiglie da qualche giorno – dichiara l’assessore alla scuola Valeria Alessandrini – l’elenco delle attività estive organizzate dalle associazioni, enti e soggetti privati che hanno inteso aderire a quest’iniziativa di informazione. Si tratta di uno strumento per orientarsi nell’offerta del territorio, dedicata ai bambini e ai ragazzi, con valenza educativa, di socializzazione volta a sviluppare creatività e conoscenze”. L’agenda, in base alle informazioni inviate volontariamente dai soggetti organizzatori, vuole fornire un quadro complessivo delle attività durante il periodo estivo, in modo da aiutare le famiglie ad orientarsi nella scelta delle proposte più rispondenti ai propri bisogni.

La guida è pubblicata sul sito web del Comune di Terni nell’area tematica Scuola/Servizi educativi e scolastici ed è disposizione degli utenti negli uffici della direzione Istruzione-Cultura, Corso C. Tacito 146 (Palazzina ex Foresteria – piano primo) e nell’ ufficio Assistenza scolastica, via Cassian Bon 4 (all’interno dei giardini della Palazzina ex Foresteria), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.