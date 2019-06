Vertenza Roma: “Sostenete i vigili del fuoco“

NewTuscia – ROMA – Le scriventi OO.SS. territoriali, denunciano con il presente comunicato le critiche condizioni di lavoro del personale dei Vigili del Fuoco di Roma e le difficoltà nel garantire il soccorso tecnico urgente alla cittadinanza.

La vertenza condotta da anni e riaperta sei mesi fa, sulla grave condizione degli automezzi, ha prodotto risposte deludenti dall’amministrazione a tutti i livelli.

Il numero delle Autopompe, Autoscale e Autobotti, già insufficiente e mediamente vetusto, presenta un quadro dove circa il 50% di queste è costantemente fuori servizio, tra queste troviamo spesso le più recenti, non adatte al soccorso. Le altre spesso tenute in strada a forza, determinando cosi livelli insostenibili per garantire il soccorso in una città come Roma, capitale d’Italia

A questo si aggiungono, gli organici inadeguati per la città e l’area metropolitana, sedi di servizio spesso fatiscenti e carenze anche nelle fornitura dei dispositivi di protezione individuali.

Le molte promesse da parte della Direzione Centrale e Regionale, per interventi specifici sul Comando, si sono rivelate vaghe e non supportate da atti concreti, fondandosi su impegni futuri tutti da verificare.

Nel frattempo un’altra stagione estiva è alle porte, ed anche sul potenziamento dei mezzi Boschivi la risposta è stata nulla, situazione che non lascia presagire una stagione semplice e sicura per i Vigili del fuoco.

Da tempo, denunciamo come i Vigili del Fuoco di Roma operano sotto la soglia di sicurezza e con sovraccarichi di lavoro, e sempre più a stento garantiscono il soccorso tecnico urgente alla cittadinanza.

Il nostro lavoro che viene apprezzato dalla gente tutti i giorni non è tutelato dalla politica e dai vertici del Corpo, per questo CGIL CISL UIL continuano la vertenza fino a quando non raggiungeremo gli obietti prefissati e i Vigili del Fuoco la dignità che meritano.

FP CGIL-FNS CISL- UIL PA

Vigili del Fuoco di Roma