NewTuscia – BAGNOREGIO – Un cortometraggio con personaggi animati per far conoscere Civita di Bagnoregio e altri luoghi della Tuscia. Sarà presentato il 24 giugno alle ore 12 a Palazzo Alemanni a Civita.

L’iniziativa fa parte di “Civita in tutti i sensi”, il progetto di sviluppo turistico pensato e gestito da PromoTuscia, vincitore del bando “Atelier Arte, Bellezza e Cultura” indetto dalla Regione Lazio. Il bando, sottoscritto tra la regione e i comuni di Roma, Civita di Bagnoregio, Cassino, Rieti e Formia, ha permesso a tutte le aziende vincitrici di ottenere un finanziamento per progetti in grado di coniugare l’imprenditoria con la valorizzazione degli spazi fisici degli Atelier, attraverso la promozione e l’organizzazione di attività in grado di garantirne la fruizione e l’animazione.

Tra le varie attività proposte spicca il calendario di attività, tra eventi e laboratori creativi gratuiti a Civita, nel rinascimentale Palazzo Alemanni – Mazzocchi, che va ad ampliare ulteriormente un’offerta turistica studiata per chi decide di venire qui e godersi appieno le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche.

Il mese di maggio è stato dedicato ai laboratori di Emiliano Macchioni, con workshop di scrittura per raccontare il territorio, le realtà dimenticate, i borghi più suggestivi e i personaggi mitici dei villaggi della Tuscia. A luglio sarà la volta di quello quello di Saskia Menting sulla tecnica di pittura dell’affresco.

Il prossimo evento invece riguarda le tecnologie digitali. Yuri Perrini, sotto la supervisione di PromoTuscia, sta ultimando la messa a punto di un cortometraggio realizzato con personaggi animati, che ci condurrà in un tour multitematico tra Civita e altri luoghi della Tuscia, per promuovere in maniera innovativa le eccellenze territoriali. La data fissata per il lancio del trailer del cortometraggio è il 24 giugno alle ore 12.00 presso Palazzo Alemanni a Civita di Bagnoregio.

Gli Atelier Arte Bellezza Cultura rientrano tra le azioni strategiche dell’Unione europea e sono stati finanziati con il Por FESR 2014-2020 per la parte delle PMI per gli investimenti in know how imprenditoriale e creativo e con il POR FSE per il sostegno alle nuove professionalità, mentre con il bilancio regionale 2016-2018 si è intervenuti per il miglioramento della ricettività e della potenzialità dei luoghi. Questo il dettaglio degli investimenti per l’atelier di Civita di Bagnoregio: 661.289,56 euro por fesr, 165.000 euro por fse e 38.373,54 bilancio regionale.

PromoTuscia