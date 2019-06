Festa delle Lanterne, grande successo in completa sicurezza a Vasanello

NewTuscia – VASANELLO – La Notte delle Lanterne di Vasanello registra il tutto esaurito.

Migliaia di persone, anche dai paesi limitrofi e da Roma, hanno partecipato, sabato 15 giugno, all’evento che si è svolto in piazza della Repubblica, ai piedi del maestoso castello Orsini e nel centro storico, completamente illuminato in un percorso di oltre 1500 lanterne.

Atmosfere suggestive, ottimo cibo e buona musica, in ogni piazzetta del “paese vecchio” hanno incantato i numerosi visitatori che hanno avuto modo di apprezzare le bellezze del paese, attivando un positivo passaparola, il mezzo più efficace per la promozione turistica.

Consensi entusiastici anche dalle attività locali che hanno registrato un notevole afflusso di presenze e quindi un benefico ritorno economico.

La serata si è conclusa con un coreografico lancio di lanterne, che hanno illuminato il cielo stellato in una straordinaria coreografia.

L’amministrazione comunale, al riguardo, intende innanzitutto scusarsi per eventuali disagi provocati e rassicurare i cittadini sul rispetto di tutte le norme di sicurezza previste in questi casi: le lanterne infatti erano biodegradabili al 100% e completamente ignifughe per scongiurare qualsiasi rischio di incendi.

www.comune.vasanello.vt.it