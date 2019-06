Al Circeo un inno alla Bufala

20 e 21 giugno doppio appuntamento con la Sagra della Bufala a Borgo Montenero

NewTuscia – ROMA – Giovedì 20 e venerdì 21 giugno torna a Borgo Montenero la Sagra della Bufala al Circeo, giunta alla sua quarta edizione. Un’iniziativa ideata ed organizzata dalla famiglia Avagliano, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, del Comune e della Pro Loco di San Felice, per promuovere e far conoscere, uno dei prodotti che meglio rappresenta l’identità agroalimentare dell’agro pontino, la bufala. Ogni anno migliaia di persone affollano le vie di Borgo Montenero, in un percorso che si snoda tra degustazioni, laboratori, ricette, dimostrazioni e spettacoli, per un evento diventato ricorrente e sempre più atteso. A partire dalle ore 20.00 sino tarda serata, grandi e piccini, potranno trascorre due giorni dedicati interamente alla bufala e mangiare le diverse specialità proposte. Un menù ricco e variegato con pasta, salumi, carne, pizza, mozzarella, dolci tutti rigorosamente a base di bufala. Non mancherà anche quest’anno, un’area dedicata alle cantine vinicole del territorio e alla presentazione di altri produttori, che come gli Avagliano, realizzano prodotti di bufala.

Tante le novità di questa edizione che si svolge per la prima volta in due serate. Un programma ricco grazie al quale, le persone potranno assistere alla lavorazione della mozzarella di bufala, alla presentazione della Giuncata, alla cottura del famoso “Spiedone” ricette tipica dell’Antico Mulino. La manifestazione coinvolge tutti, soprattutto i bambini, che potranno divertirsi nell’area a loro dedicata e vedere da vicino gli animali del mini-zoo allestito per l’occasione. A farà da trade union alle due serate, la musica popolare, per sottolineare la stretta relazione tra cibo, cultura e tradizioni.

Giovedì 20 giugno presente Lavinia Fiorani Band con la musica popolare romana, mentre venerdì 21 giugno, protagonista l’orchestra “Lo Raccontano a Napoli”

“La Sagra della Bufala al Circeo – dice Fabrizio Avagliano uno degli organizzatori– è un vero inno alla Bufala. Un momento nel quale dare risonanza ed importanza ad uno dei prodotti di eccellenza italiana, che abbiamo proprio nel nostro territorio. Attraverso questa iniziativa si creano sinergie con altri produttori di bufala e si divulgano sapori di una volta. Un modo per trasmettere a tutti ed in particolare ai bambini, saperi che ci sono stati tramandati dai nostri genitori” E aggiunge “Siamo contenti di aver ottenuto il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, perché la sagra promuove San Felice Circeo e un territorio vasto che va al di là di Borgo Montenero e chissà…”

Non resta altro che partecipare. Appuntamento giovedì 20 e venerdì 21 giugno dalle ore 20.00 Borgo Montenero – ingresso gratuito.