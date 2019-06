Vitorchiano, approvato il bilancio consultivo 2018

Il Comune: “Più risorse per servizi e riduzione fiscale e per chiudere vecchi debiti e contenziosi”

NewTuscia – VITORCHIANO – Approvato il bilancio consuntivo 2018 del Comune di Vitorchiano. Il consiglio comunale, riunitosi nella seduta del 15 giugno 2019, ha dato il via libera a un bilancio che risente positivamente del lavoro svolto dall’amministrazione Grassotti, giunta a metà del suo mandato amministrativo iniziato con le elezioni di giugno 2016. L’ottimale gestione della spesa consentirà di liberare importanti risorse economiche, con cui poter chiudere ulteriori contenziosi e debiti fuori bilancio dati da alcune scelte errate compiute svariati anni fa.



Nella sua relazione introduttiva l’assessore al bilancio Annalisa Creta ha illustrato il rendiconto finanziario 2018, ricordando che si tratta del documento che attesta i risultati finali della gestione finanziaria dell’anno precedente, evidenziando le spese impegnate, le entrate accertate e gli incassi, in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio di previsione. La stessa Creta ha rimarcato come il risultato di amministrazione e quello di gestione siano ulteriormente migliorati rispetto ai precedenti del 2015, 2016 e 2017. Il bilancio consuntivo 2018 evidenzia infatti un risultato di amministrazione che tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell’esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti e registra una quota di avanzo di 181.271,30 euro.

“Va dato atto – ha detto Creta – che in questo modo andiamo a ripianare completamente il disavanzo straordinario di amministrazione accertato nel 2015, che ammontava a 103.038,38 euro e che l’amministrazione si era impegnata a ripianare in anni 30 con rate annuali da 3.767,94 euro. L’attenta gestione della spesa nonché all’azione di recupero fiscale e tributario portato avanti, sempre in base al principio ‘pagare tutti per pagare meno’, hanno fatto registrare importanti risorse economiche che permetteranno di garantire e potenziare tutti i servizi, continuare in un percorso di riduzione fiscale, nonché di chiudere ulteriori contenziosi e debiti fuori bilancio“.

Contestualmente all’approvazione del conto finanziario 2018, sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 per poter trasferire sul bilancio dell’anno in corso l’avanzo di amministrazione vincolato risultante dal conto consuntivo ed inserire altresì maggiori entrate derivanti da contributi in conto capitale ed altre entrate tributarie ed extra-tributarie per un totale di 401.069,56 euro.

Il consiglio comunale ha deliberato, inoltre, la messa in bilancio delle risorse per la progettazione per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico a seguito dell’avvenuta analisi di vulnerabilità. Il sindaco Ruggero Grassotti ha inoltre ricordato ai presenti gli ottimi risultati fin qui registrati dall’assessorato ambiente nella raccolta differenziata e ha ringraziato i cittadini per l’impegno che stanno mettendo per raggiungere l’obiettivo prefissato dell’80%. Lo stesso Grassotti ha poi nuovamente ringraziato la Pro Loco Vitorchiano e tutti i volontari per l’impegno profuso nell’organizzazione e per gli ottimi risultati raggiunti nella manifestazione di Peperino in Fiore 2019.

