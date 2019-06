Stasera le finali nazionali under 20 di pallanuoto maschile alla piscina comunale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La piscina comunale di Viterbo sta ospitando le finali di pallanuoto maschile under 20 categorie A e B. Presenti otto squadre per un totale di 300 persone coinvolte tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri.



Questa sera sono in programma le finali. Alle 19:30, in diretta streaming su Waterpolo Channel, si affronteranno CN Posillipo e Roma Nuoto per il titolo di maggior prestigio. Nelle semifinali, disputate domenica, la Roma Nuoto ha battuto la Bogliasco Bene per 15-9 con quattro gol di Francesco Faraglia e tripletta di De Robertis; mentre il CN Posillipo ha sconfitto la Carpisa Yamamay Acquachiara per 11-3 con tripletta di Jacopo Parrella.

Il programma pomeridiano è il seguente:

Under 20 – Final four A

https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/finali-giovanili/2018-2019/event/2074-finali-campionato-nazionale-under-20-a-maschile-final-four.html

1° posto / CN Posillipo – Roma Nuoto alle 19:30 in diretta streaminf su Waterpolo Channel https://www.federnuoto.it/live/index.html

3° posto / Acquachiara Ati 2000 – Bogliasco Bene alle 18:00

Under 20 – Final four B

https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/finali-giovanili/2018-2019/event/2073-finali-campionato-nazionale-under-20-b-maschile-final-four.html

1° posto / Campolongo Hospital RN Salerno – Zeronove alle 16:30

3° posto / Sporting Lodi – Brescia Waterpolo alle 15:00