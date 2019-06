Previsioni del tempo del 18/06/2019

Viterbo

Tempo stabile e soleggiato al mattino mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni o temporali i quali si esauriranno progressivamente in serata. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio; al pomeriggio acquazzoni o temporali interesseranno soprattutto le aree interne, tempo asciutto sulle coste con ampie schiarite. Qualche pioggia residua in serata sempre sui settori interni, asciutto in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Italia

Ampi spazi di sereno al Nord Italia al mattino, mentre al pomeriggio è atteso un aumento dell’instabilità specie sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi. Residui fenomeni in serata e in nottata sulle Alpi, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Tempo stabile e generalmente soleggiato al mattino al Centro, prima che al pomeriggio si possano sviluppare acquazzoni e temporali specie sui settori appenninici. Fenomeni in esaurimento in serata con poi ampi spazi di sereno su tutte le zone. Instabilità di stampo pomeridiano sulle regioni meridionali, con acquazzoni e temporali specie sulle zone interne peninsulari e su quelle della Sicilia. Residui fenomeni in serata ma in rapido esaurimento, con poi ampie schiarite.

Temperature stabili o in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Centro Meteo Italiano