Lugnano in Teverina, week end con la Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Torna a Lugnano in Teverina la Notte Romantica, anche quest’anno il comune partecipa all’evento con una serata promossa in tutta Italia dal club dei Borghi più belli d’Italia. I romantici, gli innamorati e chi è in cerca d’amore, troveranno il paese di Lugnano vestito a festa e pronto a celebrare la notte del solstizio d’estate.

L’appuntamento nelle piazze, nei vicoli e nei palazzi del borgo dove si susseguiranno una serie di iniziative culturali, enogastronomiche e musicali. Il preludio venerdì con l’inaugurazione al palazzo comunale della festa della musica con giovani allievi musicisti che omaggeranno la festa europea della musica. Sabato alle 18 a Piazza Santa Maria il romanticismo farà da cornice alla finale della V edizione del premio letterario Città di Lugnano, i 5 finalisti tra gli scrittori di racconti inediti e i 5 scrittori di romanzi editi si sfideranno per aggiudicarsi il rosone d’argento per la cultura.

A mezzanotte il sindaco sposerà simbolicamente una giovane coppia in stile medievale per promuovere il progetto wedding in Lugnano e incentivare matrimoni civili e religiosi anche alla luce del calo demografico degli ultimi anni. Domenica 23 tradizionale processione e infiorata del Corpus Domini, nel pomeriggio visite guidate alla Collegiata e nel borgo e alle 17 a Palazzo Pennone conferenza a cura della Collezione Mondiale degli ulivi Olea Mundi per la promozione della biodiversità e la salvaguardia del patrimonio olivicolo, opportunità di sviluppo e rilancio del territorio. Sarà possibile adottare simbolicamente una pianta di olivo con il progetto “Adotta un ulivo”.