Caprarola, attiva la postazione 118 presso la sede ARSIAL

NewTuscia- CAPRAROLA – Dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è attivo a Caprarola il servizio sanitario di urgenza ed emergenza 118 presso la sede ARSIAL situata al chilometro 16,400 della Cassia Cimina.

Il servizio, attivo tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 9 alle 21, è gestito dall’associazione Misericordia di Viterbo e dispone di un’ambulanza con a bordo volontari e personale sanitario. L’obiettivo è garantire ai cittadini una risposta sanitaria più efficace e rapida possibile, in casi di necessità.

Al pari di quanto avvenuto l’anno precedente, il Comune di Caprarola ha messo a disposizione i locali per lo stazionamento dell’ambulanza. Un intervento che, unitamente alla presenza dell’elicottero antincendio boschivo della Protezione Civile, sarà garanzia della massima sicurezza per i cittadini di Caprarola e di tutto il comprensorio dei Monti Cimini.

“Anche quest’anno – commenta il sindaco di Caprarola, Eugenio Stelliferi – il Comune è in prima linea per la salute e la sicurezza dei suoi cittadini. La postazione 118 è collocata in una posizione centrale e baricentrica rispetto al territorio cimino e, contemporaneamente, utile a supportare in maniera tempestiva eventuali urgenze ed emergenze che dovessero verificarsi anche in ambito urbano. Grazie al finanziamento della Regione Lazio, Caprarola continua a essere un centro sempre più importante per la sicurezza“.

COMUNE DI CAPRAROLA