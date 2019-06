A Caffeina Festival 2019 i bambini ci sorprenderanno

L’iniziativa di Caffeina e Centro Commerciale Tuscia: negli spazi di Senza Caffeina in San Carluccio i bimbi saranno protagonisti con disegni e testi

NewTuscia – VITERBO – Vedere la realtà ad altezza di bimbo: a Caffeina Festival 2019 ci sarà uno spazio e un’occasione pensata proprio per i più piccini. Oltre al ciclo di eventi di Senza Caffeina che animerà, giorno dopo giorno, gli spazi in Piazza San Carluccio, sempre nella bellissima piazza medioevale che apre il quartiere di San Pellegrino grazie alla sinergia fra Caffeina Cultura e Centro Commerciale Tuscia di Viterbo arriva “E’ bello avere dei Bei Pensieri”. Un modo in più per essere orgogliosi dei nostri piccoli a cui sarà offerta la possibilità di raccontare con disegni e testi brevi e semplici il mondo che è intorno a loro: le migliori opere realizzate dalle bambine e dai bambini partecipanti saranno esposte negli spazi del Centro Commerciale Tuscia dal 15 al 21 luglio 2019.

I bimbi ci mostreranno un mondo migliore, più colorato e sincero: il tema dell’iniziativa è, infatti, “La bellezza del pensiero”. “Ci piaceva divulgare e insistere su questo concetto, quello del bel pensiero. Spesso gli adulti sono meno abili dei bambini a tener presente la bellezza di ciò che ci circonda”, afferma Paolo Galli, direttore del Centro Commerciale Tuscia. “Oltre all’esposizione dei lavori dei piccoli negli spazi della nostra Agorà, posso anticipare che vorremmo usare i materiali migliori nelle future campagne di comunicazione del centro commerciale. Per quest’anno insomma abbiamo cercato di trovare una soluzione che fosse non solo pubblicitaria ma anche in grado di dare un valore aggiunto all’edizione 2019 di Caffeina Festival, una manifestazione a cui vogliamo molto bene e con cui collaboriamo in perfetta sintonia e in varie forme dal 2010”.

Oltre al vedere i propri lavori in esposizione, Centro Commerciale Tuscia mette in palio dei premi per i migliori lavori: 2 carnet i buoni spesa, di taglio diverso, del valore complessivo di € 100 ciascuno, spendibili presso il punto vendita Ipercoop, presente all’interno del Centro, da destinare ai primi due classificati; 5 Gift Card emesse da “Giunti Al Punto – Librerie”, presente nel Centro e spendibili nello stesso negozio, del taglio di € 50,00, € 25,00, € 20,00, € 15 e € 10,00, da destinare rispettivamente al 3°, 4°, 5°, e 7° classificato.