Tusciadi, risultati della seconda settimana

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

TUSCIADI

SECONDA SETTIMANA DI GARE

Altre manifestazioni si sono svolte e concluse durante la settimana, infatti, presso il Circolo Ippico La Martingala, sotto la preziosa direzione della proprietaria del maneggio, Irma Di Marco, nota Istruttrice Federale FISE, insieme al suo staff di istruttori federali Giuseppe Giacopelli, Francesco Bucci e Giada delle Fratte, si sono svolte due specialità e precisamente Gimkana Pony e Salto Ostacoli per 5 categorie diverse per un totale di quaranta cavalieri iscritti.

La Classifica finale:

Gimkana Livello 1

1° Classificato Diedrich Karl

2° Classificato Borgatti Aurora

3° Classificato Marini Chiara

Gimkana Livello 2

1° Classificato Fiammeri Anita

2° Classificato Trivisonne Silvia

3° Classificato Moscatelli Amisia

Categoria LP 40

1° Classificato Fiammeri Anita

2° Classificato Fondi Alex

3° Classificato Morelli Valeria

Categoria LP 60

1° Classificato Marcellini Ludovica

2° Classificato Carosi Giulia

3° Classificato Sensi Carlotta

Categoria LBP 80

1° Classificato Olmi Beatrice (glenlivet)

2° Classificato Pieretti Elena

3° Classificato Olmi Beatrice (cristal madnes)

Giovedì invece, è stata la volta del Beach Volley con l’organizzazione del CUS Viterbo scrupolosamente condotta da Alessandro Sorgente, fresco di ingaggio in serie A/1 di pallavolo con il Sora, e da Giuseppe Ottaviani i quali sono riusciti a far iscrivere ben 15 squadre per due categorie. Gold e Silver.

Il livello di gioco è stato molto alto visto che nella squadra doveva essere presente ed in campo almeno una ragazza.

Alla fine c’è stato un grande conviviale terzo tempo con grigliata.

Ecco di seguito le classifiche finali:

Cat. GOLD

1^ Squadra classificata – Zmogus Voras (Marco Noto, Caterina Macari, Ridas Skuodis)

2^ Squadra Classificata – Cacao Meravigliao (Andrè Talarico, Giulia Adriani, Gabriele Quaglia)

3^ Squadra Classificata – Tavolo Serpieri Maurizio Guitarrini, Angelica Capotosti, Barbara De Benedetti)

Cat. SILVER