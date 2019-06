Abusivi a Montalto, la protesta di una lettrice

NewTuscia – MONTALTO – Riceviamo e pubblichiamo.

Sulle spiagge di Montalto Marina ancora imperterriti vagano i venditori abusivi indiani e africani, ma la cosa che più colpisce è vedere donne asiatiche girare con tanto di zainetto e cappellone di paglia per gli stabilimenti balneari in cerca di clienti per massaggi da 10 euro, in barba alle più elementari norme igieniche, ora dove stanno le regole che la ASL fa rispettare a chi vuol aprire un centro estetico?

E i 3 anni di scuola per estetista per conseguire il diploma? Le tasse che pagano tutti i commercianti? Non sono un commerciante ma un artista e mi spiace per le mie estetiste che mi servono durante tutto l’anno per questo denuncio pubblicamente, ma ho già segnalato alla Guardia Costiera, come ogni cittadino dovrebbe fare per riportare un po’ di legalità in Italia ed ho chiesto al gruppo “Vedette Sociali – Osservatorio Nazionale” di monitorare la situazione.

Elisabetta Lupetti