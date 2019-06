Visita istituzionale a Castel Cellesi (Bagnoregio) del Neo-Sindaco Luca Profili

NewTuscia – BAGNOREGIO – Poco fa con David Crescenzi sono stato a Castel Cellesi, come avevo detto in campagna elettorale, saremo spesso nelle frazioni.

Stiamo lavorando per riportare un ufficio dell’amministrazione comunale, per garantire una presenza cadenzata di amministratori, per toccare con mano i problemi.

A Castel Cellesi presto tornerà ad esserci uno spaccio alimentare, ed è già una ottima notizia. Un passo per volta!

Luca Profili

Sindaco Bagnoregio