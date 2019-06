Vico Matrino (Capranica) in fiamme uno sfasciacarrozze

NewTuscia – CAPRANICA – Intervenuti questo pomeriggio i Vigili del Fuoco presso uno sfasciacarrozze in località Vico Matrino (Capranica), in via dell’Industria 12, per un incendio che ha bruciato le carcasse delle macchine già compresse. Da accertare la causa scatenante dell’incendio.

Presenti sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Viterbo e di Civita Castellana con quattro mezzi, di cui due autobotti. Per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme hanno operato 15 Vigili del Fuoco.