Thyrus d’Oro alla prima donna assessore comunale

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Lunedì 17 giugno alle 10.30, il sindaco Leonardo Latini conferirà il Thyrus d’Oro a Renata Ersilia Stefanini Salvati, prima donna candidata in Consiglio comunale a Terni e prima donna a ricoprire la carica di Assessore alla Pubblica Istruzione con i sindaci Michiorri, Secci e Ottaviani.

“Il suo impegno come donna in politica e come assessore – si legge nelle motivazioni del riconoscimento – ha contribuito in maniera determinante alla ricostruzione postbellica del sistema scolastico della città”. “La sua passione, la sua energia, il suo senso civico e la sua lealtà, sono state e restano di esempio per il riconoscimento dei diritti delle donne e dei lavoratori e per una comunità cittadina più solidale”.