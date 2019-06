Sportello per i diritti degli animali a Viterbo: lunedì la riattivazione

NewTuscia – VITERBO – Sportello per i diritti degli animali, lunedì prossimo la riattivazione. A comunicarlo è il consigliere comunale delegato alla tutela e al benessere degli animali Ombretta Perlorca, che spiega: “Finalmente torna operativo lo sportello per i diritti degli animali, un servizio utile al cittadino e soprattutto ai nostri amici a quattro zampe. Da diversi anni purtroppo era fermo. Mi sono impegnata affinchè lo sportello potesse tornare in funzione. Sarà uno sportello “meno fisico”, ma più presente. Il tutto sarà infatti online. Uno sportello informativo su tutto ciò che riguarda i nostri amici a “4 zampe”. Da lunedì lo sportello tornerà a fornire notizie utili ai cittadini. Informazioni riguardanti le problematiche legate al possesso di animali domestici, consigli e direttive sulla gestione e sul mantenimento dell’animale, informazioni sull’assistenza sanitaria, sulle colonie di animali. Raccoglierà istanze, suggerimenti e segnalazioni da parte di cittadini e associazioni, raccoglierà anche denunce riguardanti eventuali maltrattamenti o abbandoni per poi trasmetterle ai soggetti e alle autorità competenti. Lo sportello sarà inoltre l’anello di congiunzione tra l’amministrazione comunale e le associazioni animaliste presenti sul territorio, il servizio veterinario della ASL e la Polizia Locale. Non ultimo, promuoverà iniziative anche a carattere informativo, con il coinvolgimento di esperti e di educatori cinofili. Questo servizio, fornito dal Comune di Viterbo, vuole essere anche un riferimento per quel che riguarda la normativa vigente in materia di animali. Lo sportello nasce, a suo tempo, con specifica delibera – ricorda il consigliere delegato Perlorca – la n. 37 dell’8/2/2013, nel rispetto dell’apposito regolamento comunale – . L’intento è quello di favorire comportamenti responsabili nei confronti degli animali, favorire una corretta convivenza tra persone e animali e fornire indicazioni e servizi utili alla tutela della salute pubblica, al benessere animale e alla salvaguardia dell’ambiente”.