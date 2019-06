Segnali di trading, cosa sono e quanto sono affidabili

NewTuscia – Chi opera nel trading online è ben conscio del fatto che affrontare i mercati finanziari e le loro turbolenze affidandosi alla fortuna equivale ad un vero e proprio suicidio. Per ridurre il rischio è altresì necessario pianificare una strategia e puntare su una formazione continua, in grado di affinare il proprio know-how.

Un approccio che comprende un insieme di strumenti di varia natura che, tutti insieme, possono guidare il trader nel suo percorso. Tra questi ci sono i cosiddetti segnali di trading. Vediamo di cosa si tratta e come funzionano.

Cosa sono i segnali di trading

I segnali di trading sono un servizio informativo offerto dalle piattaforme a beneficio degli investitori che intendano cogliere i trend in via di formazione. Le società specializzate in grado di offrire un pacchetto di questo genere vanno in pratica ad occuparsi di analizzare i movimenti del mercato e dare vita a veri e propri report da inviare ai loro clienti.

In particolare sono i broker ad impiegare analisti finanziari professionisti cui è affidato il compito di capire l’andamento del mercato e anticiparne gli sviluppi. L’obiettivo di fondo di chi invia i segnali di trading è quello di aiutare l’utente nel processo decisionale e quindi ad impostare le sue operazioni tenendo conto dell’indicazione ricevuta.

Di solito un signal provider provvede ad inviare le informazioni relative ai mercati più profittevoli in una particolare giornata, i potenziali trend in via di formazione e la direzione che si avvia a prendere il mercato delle opzioni binarie.

Segnali di trading: come funzionano

Naturalmente l’utente che riceve queste indicazioni non è obbligato ad utilizzarle e può decidere di condurre le proprie operazioni di trading in assoluta autonomia, oppure inserirle all’interno della strategia che è già stata delineata in precedenza.

Il loro utilizzo dipende naturalmente anche dalla preparazione del trader e comunque, gli esperti sono soliti sottolineare come la loro validità sia amplificata nel corso della mattinata e sia in grado di regalare frutti soprattutto nell’ora successiva all’arrivo, proprio in considerazione della mutevolezza dei mercati. Inoltre dovrebbero essere usati solo da coloro che ricorrono a strategie a breve termine, mentre non hanno alcuna validità nel lungo periodo.

Altro consiglio che dovrebbe essere senz’altro seguito è quello di non utilizzarli in automatico, in quanto affidarsi ad un modus operandi di questo genere impedisce in pratica di intervenire e limitare le perdite nel caso in cui invece il mercato smentisca i segnali. Possono comunque essere un notevole strumento per il trader alle prime armi.