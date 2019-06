Polo Si: selezione per neo diplomati e neo laureati per corsi e master finanziati dalla Regione Lazio

NewTuscia – VITERBO – Importante occasione di formazione e, in previsione futura, di lavoro, offerta dal Polo Sviluppo Impresa e lavoro, che organizza, per il territorio di Viterbo e Rieti, la selezione dei candidati al bando “Torno Subito” della Regione Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno

Molteplici le occasioni offerte a neodiplomati e neolaureati in informatica e materie scientifiche: corsi “BlockChain And IT Innovation Expert” ed “Expert in Software Development and Internet of Things”, e master di I livello “BlockChain and IT Innovation and IT Innovation Manager” e “Manager in Software Development and Internet of Things” , che prevedono, compreso nella borsa di studio, anche un corso di inglese della durata di un mese a Malta e soprattutto un tirocinio presso un’azienda di informatica, alla fine del quale vi sarà la possibilità di assunzione.

Gli interessati dovranno inviare la domanda alla mail info@polosi.it, le iscrizioni andranno formalizzate entro il 21 giugno 2019.

Per informazioni Polo Sviluppo Impresa e Lavoro è al Poggino, in via della Chimica, contatto telefonico: 0761 171 8916 – Facebook: @Polosviluppoimpresa (https://www.facebook.com/polosviluppoimpresa/)