Montalto apre l’estate con l’Air Show sulla costa del Tirreno

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Tutto pronto per il grande spettacolo dell’estate montaltese. Domenica 23 giugno, dalle ore 15:30, i cieli della costa verranno dipinti dai colori della bandiera italiana con gli spettacoli aerei delle pattuglie acrobatiche.

Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che punta a far conoscere il valore dell’identità nazionale e della cultura aeronautica.

Allo spettacolo parteciperanno l’Aero Club Italia, l’Aeroclub Volturno, Max Aviation ed Elitaliana, Compagnia elicotterista leader in italiana che simulerà scenari di emergenza nel settore dell’elisoccorso.

Alle 15:30 l’appuntamento presso il lungomare Harmine (incrocio via del Palombaro) per l’ingresso della pattuglia Blucirce in una lunga esibizione di circa venti minuti. A seguire il display acro Giuliano Ignoto si presenterà come solista nei cieli della costa. Alle ore 16 sarà la volta di Elitaliana con l’elicottero Leonardo Aw139 in una simulazione di soccorso a persona. Alle ore 16:15 il display Pierluigi Zito – Cap10 si presenterà a bordo del suo aereo per una esibizione di circa 10 minuti. Lo spettacolo, poi, proseguiràè con il display idrovolanti Seamax e il display di chiusura Pioneer Team con una durata di 20 minuti.