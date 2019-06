Lavori e divieti in via Villanova a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dalle ore 7 di lunedì 17 giugno, fino al termine dei lavori, in via Villanova, nel tratto compreso tra strada Cassia Nord e via Garbini.

Previsto inoltre il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico temporaneo. Lo segnala l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini.

“I provvedimenti si rendono necessari per consentire la posa sotterranea di una nuova rete di gas metano, in strada Cassia Nord, via Villanova e via Garbini”.

I provvedimenti, compatibili con l’esecuzione dell’intervento, sono stati disposti con apposita ordinanza (n. 328 del 13/6/2019, LL.PP.).