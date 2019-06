Export: due workshop per sviluppare il business oltreconfine

NewTuscia – VITERBO – Doppio appuntamento formativo nel mese di giugno per le imprese della provincia di Viterbo interessate ad accedere ai mercati internazionali. La proposta arriva dalla Camera di Commercio Viterbo, in collaborazione con Promos Italia nell’ambito del programma “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia” promosso da Unioncamere.

La prima data è mercoledì 19 giugno a partire dalle ore 9,30 sul tema “Preparare l’azienda per l’internazionalizzazione: una corretta strategia per l’export“. L’incontro mira ad aiutare l’azienda ad affrontare in maniera strutturata e consapevole il processo di internazionalizzazione. Saranno analizzati gli aspetti strategici, tecnico-gestionali per organizzare l’ufficio export e gli aspetti principali del marketing operativo per impostare una corretta ed efficace strategia commerciale export. Tra le tematiche trattate: i principali aspetti organizzativi e commerciali dell’azienda; come organizzare l’ufficio export; la gestione delle risorse umane; l’ internazionalizzazione efficace: valutazione interna ed esterna, programmazione di attività, tempistiche, persone, valutazione costi/benefici; il reperimento e l’elaborazione delle informazioni; come analizzare in modo corretto i dati elaborati; elaborazione operativa del marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione.

Il workshop è diretto da Michele Lenoci, docente NIBI ed esperto in direzione e organizzazione aziendale per l’internazionalizzazione delle PMI. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 16,30 si terrà il collegamento con Nicoletta Danieli della Società di consulenza Oriens Consulting, esperta di Emirati Arabi Uniti,

Il secondo incontro è in programma martedì 25 giugno, sempre a partire dalle ore 9,30, e tratterà “Il web marketing per l’internazionalizzazione“. L’incontro mira a fornire un inquadramento generale dell’evoluzione del digital nelle strategie di marketing per fare business con il web. In particolare saranno illustrate le basi, le attività e gli strumenti di Web Marketing, ovvero il marketing applicato ai media digitali: internet, social network, e-commerce. Tra le tematiche trattate: nozioni di Marketing on-line e commercio elettronico; strategie di marketing in rete: come ottenere la visibilità del sito; come individuare e usare imarketplace per poter trovare partner commerciali esteri; la gestione dei contatti via web; come comunicare in rete; i social network (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, etc.) come strumenti di promozione e vendita. A condurre il workshop saràMarco Besi, docente NIBI in marketing e web marketing per l’internazionalizzazione. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 16.30 collegamento con l’esperta del mercato tedesco Isabella Pignagnoli, della Camera di Commercio Italo-Tedesca.