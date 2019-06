Case popolari a Vallerano, bocciati emendamenti di CasaPound Italia Cimini

Il nostro intento non era privare nessuno dei suoi diritti ma dare priorità ai cittadini che risiedono da più tempo sul suolo valleranese, che hanno contribuito alla sua crescita e debbano essere premiati per questo. Abbiamo chiesto maggior punteggio per chi ha un’anzianità di cittadinanza ( 25 anni ) e per coloro che, emigrati, volessero tornare al paese natio. Ebbene, ci sono stati bocciati. Non all’unanimità ma sicuramente con l’intenzione di livellare i richiedenti alloggio senza dare un giusto incentivo a chi vive nella nostra comunità da più tempo. Abbiamo anche richiesto maggior punteggio per coloro che risultano iscritti da anni nelle liste di assegnazione. Neanche questo è piaciuto.